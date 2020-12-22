تداول فيديو ملاسنة خادشة بين 3 سعوديين وفتاة سعودية.. والسلطات ترد

الشرق الأوسط
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صورة من مقطع الفيديو المتداولة، نشرتها إمارة مكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ملاسنة بين 3 شباب سعوديين وفتاة سعودية الأمر الذي أثار تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

إمارة منطقة مكة نشرت صورة من مقطع الفيديو المتداول في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قالت فيه: "القبض على 3 مواطنين ومواطنة ظهروا بمقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفيه ملاسنة كلامية بألفاظ خادشة للحياء في أحد الأماكن العامة بجدة".

وأضافت الإمارة في تغريدتها أن هؤلاء الأشخاص "تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة".

وفي حادثة منفصلة، عقّبت إمارة مكة في تغريدة سابقة على مقطع فيديو متداول آخر يظهر قيام شخص بإطلاق نار عشوائي، قائلة: "شرطة منطقة مكة: إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر فيه شخصين يطلق أحدهما النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي، بينما يقوم الآخر بتوثيق ذلك ونشره فقد تم القبض عليهما وهما مواطنين في العقد الثالث.. جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة".

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صورة من مقطع الفيديو المتداولة، نشرتها إمارة مكة
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