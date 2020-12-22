نشر الثلاثاء ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في الظهران بالسعودية تفاعلا بعد نشرها لصورة فتاة ترتدي زيا تقليديا سعوديا، الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

Guess who really enjoys learning about #Saudi #culture and #traditions! Who knows what this outfit is called? #الشرقيه_في _قلبي https://t.co/FfDtbmuTva

الصورة نشرتها القنصلية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلة بتعليق: "احزروا من يستمتع حقا بالتعلم عن ثقافة وتقاليد السعودية! من يعرف ما اسم هذا الزي؟" مستشهدة بوسم "الشرقية في قلبي".

السيدة نيكول مانز القنصل الأمريكي في الخبر ترتدي الزي السعودي التقليدي تصرف جميل منها في وقت نجد البعض يتبرأ منه ويتهمه بالتخلف 🇺🇸🇸🇦🇺🇸🇸🇦🇺🇸🇸🇦 @USAinDhahran https://t.co/aSsqNGh2dh

الأمير سطام بن خالد آل سعود، أعاد نشر الصورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قال فيه: "السيدة نيكول مانز القنصل الأمريكي في الخبر ترتدي الزي السعودي التقليدي تصرف جميل منها في وقت نجد البعض يتبرأ منه ويتهمه بالتخلف".

ويذكر أن القنصل مانز تتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاما في الدبلوماسية الأمريكية وخدمت مؤخرا كمستاشرة اقتصادية وسياسية في السفارة الأمريكية باليمن.