بعد تغريدة "أصل العرب".. ضاحي خلفان: ما الذي يدعو لأفخر باليماني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد التغريدة التي أثارت ردود فعل واسعة حول "أصل العرب"، عاد نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، ونشر تغريدة أخرى، الأربعاء، تساءل فيها عما يدعوه للافتخار بالـ"يماني".

وقال خلفان في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر:" ما الذي يدعو لأفخر باليماني وانا نجدي لساني عربي هذه الصحراء شبت في كياني عندي الناقة تسوى كل ملك الأرض من قاص ودان نحن اصل العرب من اول وثان بعدنا يأتون من يأتون ..لا احد مهان انما العرب هنا حيث تراني ..في الجزيرة من جنوب والى اقصى شمال بمكان"، حسب قوله.

ما الذي يدعو لأفخر باليماني وانا نجدي لساني عربي هذه الصحراء شبت في كياني عندي الناقة تسوى كل ملك الأرض من قاص ودان نحن اصل العرب من اول وثان بعدنا يأتون من يأتون ..لا احد مهان انما العرب هنا حيث تراني ..في الجزيرة من جنوب والى اقصى شمال بمكان

وكانت قد أثارت تغريدة نشرها نائب رئيس شرطة دبي، الإثنين، ردود فعل متباينة، بعد أن قال فيها إنه يتبرأ من الانتساب للعرب إذا كان أصلهم اليمن.

يذكر أنه أُعلن عن تشكيل حكومة يمنية جديدة مطلع الأسبوع الجاري وشملت تمثيلا للشمال والجنوب.