قرقاش: نتطلع لقمة تعزز الحوار الخليجي.. وإدارة السعودية للملف موضع ثقة وتفاؤل

الشرق الأوسط
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قرقاش: نتطلع لقمة تعزز الحوار الخليجي.. وإدارة السعودية للملف موضع ثقة وتفاؤل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن بلاده تتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض تكون بداية لتعزيز الحوار الخليجي.

وكتب قرقاش، في حسابه عبر تويتر، الأربعاء: "نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي".

وأضاف قرقاش أن "إدارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل".

ويوم الجمعة الماضي، قال وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، إن بلاده تتطلع إلى أن تستضيف السعودية القمة الخليجية المقبلة في الخامس من يناير كانون الثاني المقبل.

كان وزير الخارجية الكويتي أعلن مطلع الشهر الجاري أن "مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية" لتسوية الأزمة الخليجية.

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