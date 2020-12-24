مصر.. حكم جديد بقضية "فتاة التيك توك" مودة الأدهم وصديقتها

الشرق الأوسط
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مودة الأدهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر القضاء المصري، الأربعاء، حكما جديدا ضد الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، مودة الأدهم والتي بات تعرف إعلاميا باسم "فتاة التيك توك".

مصر.. حكم جديد بقضية "فتاة التيك توك" مودة الأدهم وصديقتها
Credit: mawada_eladhm/instagram

ونقل موقع التلفزيون المصري الرسمي أن "محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس قضت ببراءة فتاة التيك توك مودة الأدهم وصديقتها غادة عبد الغفار ابو المكارم في اتهامهما بالإخلال بالنظام العام وتكدير الأمن والسلم العام ومن الاتهام الثاني وهو تحريض العامة والمراهقين على مخالفة قرار حظر التجوال".

مصر.. حكم جديد بقضية "فتاة التيك توك" مودة الأدهم وصديقتها
Credit: mawada_eladhm/instagram

وتابع التقرير: "وقضت بتغريم مودة الادهم مبلغ ألف جنيه عن التهمة الثالثة وهي كسر حظر التجوال ومخالفة قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أثناء الموجة الأولي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في القضية 64 لسنة 2020 جنح امن دوله طوارئ".

ولفت التقرير إلى أن "المحكمة كانت قد أصدرت قرارا بالتأجيل لجلسة 14 فبراير ولكن تقدم المحامين بطلب تعجيل فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم".

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مودة الأدهم
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