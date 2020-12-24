فيديو محاولة دهس في الكويت يثير تفاعلا.. والداخلية ترد

نشر الخميس ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر محاولة قائد مركبة دهس أحد الأشخاص بأحد الطرق الأمر الذي أثار تفاعلا.

بشأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ويتضمن محاولة قائد مركبة دهس احد الاشخاص. انه فور تداول المقطع قامت الاجهزة المعنية بالتعامل والوصول للأشخاص الذين ظهروا فيه حيث تبين انهم مواطنين وقد تم استدعاؤهم وحجز المركبة واتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة بحقهم. https://t.co/OaF5yw0gWA

وزارة الداخلية الكويتية نشرت صورة من مقطع الفيديو قائلة في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر: "بشأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ويتضمن محاولة قائد مركبة دهس أحد الاشخاص.. انه فور تداول المقطع قامت الاجهزة المعنية بالتعامل والوصول للأشخاص الذين ظهروا فيه.."

ولفتت الداخلية الكويتية إلى أنه "تبين انهم مواطنين وقد تم استدعاؤهم وحجز المركبة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ويذكر أن الداخلية الكويتية تنشر بصورة دورية إجراءات تتخذها بحق مقاطع فيديو متاولة في البلاد تتضمن مخالفات قانونية.