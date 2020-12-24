نشر الخميس ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2020

(CNN)-- قال مسؤول أمني تونسي إن ما لا يقل عن 20 مهاجرا أفريقيا لقوا حتفهم عندما غرق قاربهم قبالة سواحل تونس، الخميس، أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط ​​إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وقال المسؤول إن خفر السواحل أنقذ خمسة أشخاص ويبحث عن نحو 20 آخرين ما زالوا مجهولي المصير.

وقال المسؤول الأمني ، ​علي العياري: "غرق القارب على بعد ستة أميال من ساحل صفاقس. تم انتشال عشرين جثة وتم إنقاذ خمسة آخرين وجميعهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى".

وأضاف أن نحو 45 شخصاً كانوا على متن القارب عندما غرق.

وأصبح الخط الساحلي القريب من مدينة صفاقس التونسية نقطة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الصراع والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط ومن يبحثون عن حياة أفضل في أوروبا.

شهدت بلدان من بينها إيطاليا ومالطا زيادة في الوافدين عن طريق البحر هذا العام من تونس، حيث أدى ارتفاع معدلات البطالة والظروف الاجتماعية والاقتصادية غير المؤكدة إلى الهجرة، ومن ليبيا، حيث كان الصراع والحرب عاملاً رئيسياً، وفقاً للأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة المفوض السامي لشؤون اللاجئين.

تفاقمت محنة المهاجرين بسبب جائحة الفيروس التاجي.

لكن ردود الفعل الأوروبية غالبًا ما كانت قاسية. تقول المنظمات الإنسانية إن عمليات الصد على الحدود في دول مثل اليونان، وغياب عمليات الإنقاذ البحري في البحر المتوسط ​، وترتيبات الحجر الصحي غير الصحية لفيروس كورونا، خلقت تحديات ضخمة.

ولقي 1111 مهاجرا حتفهم في البحر المتوسط ​​في عام 2020، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

في الشهر الماضي ، لقي 74 مهاجرا على الأقل حتفهم في غرق سفينة قبالة ساحل الخمس بليبيا، وكان أطفال من بين القتلى.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة ، أفادت التقارير أن القارب كان يقل أكثر من 120 شخصًا، من بينهم نساء وأطفال.

وفي أكتوبر تشرين الأول، غرق ما لا يقل عن 140 مهاجرا قبالة سواحل السنغال فيما وصفته المنظمة الدولية للهجرة بأنه أكثر حطام سفينة دموية هذا العام.

في بيان صدر في نوفمبر تشرين الثاني، قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فيديريكو صودا، إن "الخسائر المتزايدة في الأرواح في البحر الأبيض المتوسط ​​هي مظهر من مظاهر عدم قدرة الدول على اتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة نشر قدرات البحث والإنقاذ التي تشتد الحاجة إليها في أكثر البحار دموية- عبور في العالم".

ودعا صودا إلى تغيير "النهج غير العملي تجاه ليبيا والبحر الأبيض المتوسط​​، بما في ذلك إنهاء العودة إلى البلاد وإنشاء آلية إنزال واضحة يتبعها تضامن من الدول الأخرى".

وقال إن "الآلاف من المستضعفين يواصلون دفع ثمن التقاعس عن العمل في البحر والبر".

وغالبًا ما يتم الإبلاغ عن الوفيات المرتبطة بالهجرة دون تسجيلها، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، التي قالت أيضًا إن الوباء زاد من صعوبة جمع تلك البيانات.