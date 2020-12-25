أردوغان: علاقاتنا مع إسرائيل لم تتوقف.. ونأمل انتقالها إلى مستوى أفضل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن علاقات بلاده مع إسرائيل لم تتوقف على المستوى الاستخباراتي، مُعتبراً أن مشكلات تحول دون "انتقال العلاقات للأفضل".

تصريحات أردوغان جاءت عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول، في معرض رده على سؤال عن إمكانية عودة العلاقات بين الدولتين.

وأضاف الرئيس التركي: "توجد مشكلات مع القادة السياسيين، ولا يمكن أن نقبل بسياسة إسرائيل تجاه فلسطين وهذه هي نقطة خلافنا معها والتي تستند لمفهومنا للعدالة ووحدة أراضي الدول، وما عدا ذلك نأمل أن ننقل علاقاتنا معهم إلى مستوى أفضل"، حسبما أوردت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وتابع أردوغان: علاقاتنا مع إسرائيل على المستوى الاستخباراتي مستمرة ولم تتوقف ونواجه بعض الصعوبات مع الشخصيات في أعلى الهرم".

وفي فبراير شباط الماضي، أدلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بتصريحات نشرتها صحيفة ""جيروزاليم بوست"، قال خلالها إنه رغم الخطاب العلني للحكومة التركية، وتسميته له في السابق بأنه "هتلر" إلا أن العلاقات مُزدهرة بين الدولتين.

وسبق أن حذَر نتنياهو من خطورة أي عمل عدواني في شرق البحر المتوسط، حتى لو كانت تركيا، وسط تصاعد التوتر في المنطقة حول التنقيب عن الغاز بين اليونان وتركيا ومصر.