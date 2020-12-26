نشر السبت ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- لقي 8 مرضى بفيروس كورونا مصرعهم، وأصيب 5 آخرين على الأقل، السبت، بعد اندلاع حريق في مستشفى مصري.

وقال موقع صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية، إن مستشفى مملوك للقطاع الخاص كائن بمدينة العبور في نطاق محافظة القليوبية (شمال العاصمة القاهرة)، نشب فيه حريق جراء ماس كهربائي.

وأضاف موقع الصحيفة أن الحريق أسفر عن 7 أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة تعرضهم للاختناق، فيما أصيب 5 آخرين.

وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة، أن عدد ضحايا الحادث ارتفع إلى 8.

وأوضحت أن معاينة المعمل الجنائي أظهرت أن الحريق نشب في سريرين للعناية الفائقة بالقسم الخاص بعزل مصابي كورونا، قرب منطقة الماس الكهربائي، مما أدى لاشتعال النيران وزيادة عدد الوفيات نتيجة لكثافة الدخان.

يأتي هذا في وقت تشهد مصر عودة في زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة. وكان يوم الجمعة هو الثاني لتسجيل حالات تخطى عددها حاجز الألف، بعد أشهر من معدلات منخفضة نسبياً.

وحتى الآن، وصل إجمالي الحالات المُسجلة في مصر إلى 130126، بينما توفى 7309 شخصاً منذ تسجيل أول حالة للوباء البلاد في 14 فبراير شباط الماضي.

وكان أعلى معدل إصابات سجلته مصر في 19 يونيو حزيران عندما أعلنت عن 1774 إصابة في ذلك اليوم.