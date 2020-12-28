أكاديمي إماراتي يتساءل عن غياب وزير خارجية قطر بالاجتماع الوزاري الخليجي وإعلامية قطرية ترد

الشرق الأوسط
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من الأجتماع الوزاري الخليجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تساءل لأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله عن سبب عدم حضور وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، لاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد.

وكان قد مثل قطر في الاجتماع سلطان المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وعقّب عبدالخالق عبدالله على ذلك في تغريدة قال فيها: "ولقطر حضور في الاجتماع الوزاري الخليجي الذي عقد اليوم. العتب على من نشر الصورة الأولى بدون الحضور القطري. والسؤال من جديد لماذا لم يحضر وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني هذا الاجتماع الخليجي المهم؟"

من جهتها ردت الإعلامية القطرية، ابتسام آل سعد على تغريدة الأكاديمي الإماراتي قائلة بتغريدة على صفحتها بتويتر: "لا أعلم سؤال المتناقض عبدالخالق أين قطر في الاجتماع الوزاري الخليجي الذي عقد بالأمس لوزراء خارجية مجلس التعاون !للعلم إن لم تكن تعلم أن من مثل الاجتماع كانت له حصة دراسية بليغة قديمة في ردهة الجامعة العربية علّم فيها مندوب السعودية أبجدية الدبلوماسية بكلمتين هما: منت قدها!".

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأحد، عبر الاتصال المرئي، اجتماع الدورة الـ 146 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون "التحضيرية" للدورة 41 لمقام المجلس الأعلى، برئاسة عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين.

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من الأجتماع الوزاري الخليجي
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