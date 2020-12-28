دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، لموضوع لوم عباءة المرأة وما تخرج به في رد على سؤال، مؤكدا أنه لا يمكن القول بأن خروج المرأة بعباءة ملونة أمر لا يجوز أو محرم.

ما حكم خروج المرأة بعباءة حمراء اللون؟ #يستفتونك مع معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو #هيئة_كبار_العلماء https://t.co/oMZaIcw35u https://t.co/tcYWdJzbuJ

جاء ذلك في مقابلة للمنيع على قناة الرسالة، حيث قال: "الأصل في ذلك الستر، أن تستر نفسها بجميع ما يتعلق بجسدها، لأن المرأة كل جسدها عورة وينبغي لها في الواقع تغطي سائر جسدها، إذا غطته بعباءة حمراء أو بسمراء أو أي لون من الألوان فلا يقال بأن هذا لا يجوز ومحرم، لا.."

وتابع قائلا: "بل يقال هذا خلاف المعتاد وقد يكون فيه شيء من لفت النظر إليها، وحينما يكون هناك لفت نظر إليها قد يكون مما يلفت النظر ممن في قلبه مرض فيؤذيها بأي شيء بمعنى أنها أوجت ما يلفت النظر إليها.."

وأضاف: "أما مسألة تحريم العباءة أو إيجاد لون معين لها فلا يظهر لي في ذلك أي توجيه إنما التوجيه هو أن المرأة، والإنسان على وجه العموم المرأة أو الرجل يراعي الأحوال العامة بين الناس والعادات ويبعد نفسه عن أن يكون محل إما تندر أو محل لفت نظر أو نحو ذلك.."