أردوغان والوضع في قطر ومستقبل محمد صلاح بـ2021؟.. شاهد تنبؤات بسنت مع عمرو أديب

الشرق الأوسط
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صورة ارشيفية للاعب المصري محمد صلاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— سأل الإعلامي المصري، عمرو أديب، خبيرة "التاروو"، بسنت يوسف حول تنبؤاتها بعدد من المواضيع الإقليمية والعالمية للعام 2021، وذلك في البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC:

قطر 2021:

قالت بسنت في رد على استفسار من عمرو أديب: "في تصالح مع دولتين اتنين، انت سألتني عن الإمارات بس واضح بس واضح انهم دولتين مش دولة وحدة ويمكن 3 دول الله أعلم، والورق بيقول إن المفروض أن الكلام هذا مطروح، بس الموضوع مش سهل".

وعن مصالحة خليجية قالت: "في تواصل حيحصل وفي حاجات لسا احنا منعرفهاش، الورقة دي لما بتطلع معناته أن السؤال الذي تسأله لسا في مفاجآت ممكن تغير طريقة الصياغة.. وسيكون في هناك اختيارات أو شروط والأمر يبقى هل تتقبل دول الخليج الأمر.. في شروط لو تقبلتها دولة قطر حتحصل المصالحة وفي الآخر حيحصل.."

أردوغان:

قالت بسنت: "وضعه أفضل شوية، هو متحكم أكثر ولكن بشكل محدود برضه، عنده حاجات كويسة حتحصل ولكن بشكل محدود حيبقى متأني أكثر مش حيبقى متسرع أو متهور أو مندفع وفي الآخر في مصلحة رح تحصل ليه ويمكن الورقة دي تعني أنه سيفقد التحكم الله أعلم.. سيقدم نفسه بشكل مختلف للعالم وسيقدم فكرة أنه عنده ما تحتاجه الدول والناس منه مش هو الي عايز من برة.."

محمد صلاح:

قالت بسنت: "حتى لو مش حيسيب ليفربول في عرض تاني قوي بنفس قوة ليفربول.. سيترك ليفربول عاجلا أم آجلا لو مش السنة هذه الي بعدها بس هو في كل الأحوال حيسيب ليفربول، بس ممكن أنه مش رح يمشي بسبب العروض.."

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صورة ارشيفية للاعب المصري محمد صلاح
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