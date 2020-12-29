نشر الثلاثاء ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— سأل الإعلامي المصري، عمرو أديب، خبيرة "التاروو"، بسنت يوسف حول تنبؤاتها بعدد من المواضيع الإقليمية والعالمية للعام 2021، وذلك في البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC:

قطر 2021:

إيه الوضع في قطر 2021؟ بسنت يوسف خبيرة التاروو تكشف معلومات هامة #MBCMASR أصل #الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا : https://t.co/6rkvN40nf6 https://t.co/V8InPrYpru

قالت بسنت في رد على استفسار من عمرو أديب: "في تصالح مع دولتين اتنين، انت سألتني عن الإمارات بس واضح بس واضح انهم دولتين مش دولة وحدة ويمكن 3 دول الله أعلم، والورق بيقول إن المفروض أن الكلام هذا مطروح، بس الموضوع مش سهل".

بسنت يوسف خبيرة التارو تجيب على هل هتحصل مصالحة بين قطر ودول الخليج؟ #MBCMASR أصل #الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا : https://t.co/9CYNFv2MQ0 https://t.co/9aZEd3le3u

وعن مصالحة خليجية قالت: "في تواصل حيحصل وفي حاجات لسا احنا منعرفهاش، الورقة دي لما بتطلع معناته أن السؤال الذي تسأله لسا في مفاجآت ممكن تغير طريقة الصياغة.. وسيكون في هناك اختيارات أو شروط والأمر يبقى هل تتقبل دول الخليج الأمر.. في شروط لو تقبلتها دولة قطر حتحصل المصالحة وفي الآخر حيحصل.."

أردوغان:

اعرف إيه وضع أردوغان في 2021؟.. بسنت يوسف خبيرة التاروو توضح #MBCMASR أصل #الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا : https://t.co/EWlndeDzeq https://t.co/WTY20QbcBG

قالت بسنت: "وضعه أفضل شوية، هو متحكم أكثر ولكن بشكل محدود برضه، عنده حاجات كويسة حتحصل ولكن بشكل محدود حيبقى متأني أكثر مش حيبقى متسرع أو متهور أو مندفع وفي الآخر في مصلحة رح تحصل ليه ويمكن الورقة دي تعني أنه سيفقد التحكم الله أعلم.. سيقدم نفسه بشكل مختلف للعالم وسيقدم فكرة أنه عنده ما تحتاجه الدول والناس منه مش هو الي عايز من برة.."

محمد صلاح:

اعرف هل محمد صلاح هيسيب ليفربول في 2021.. بسنت يوسف خبيرة التاروو توضح #MBCMASR أصل #الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا : https://t.co/rjRU8MKzji https://t.co/f2rx9LeDvK

قالت بسنت: "حتى لو مش حيسيب ليفربول في عرض تاني قوي بنفس قوة ليفربول.. سيترك ليفربول عاجلا أم آجلا لو مش السنة هذه الي بعدها بس هو في كل الأحوال حيسيب ليفربول، بس ممكن أنه مش رح يمشي بسبب العروض.."