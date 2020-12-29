نشر الاثنين ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2020

بعد إحالتها لمحكمة الإرهاب.. هل يحدث بايدن فرقا في قضية لجين الهذلول؟

كيف رد شقيق لجين الهذلول لـCNN في رسالته لمحمد بن سلمان؟

شقيق لجين الهذلول لـCNN: تقدمها لوظيفة في UN من بين التهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، جيك سوليفان، الإثنين، الحكم الصادر بحق الناشطة السعودية لجين الهذلول واصفا إياه بـ"غير العادل والمزعج".

ونشر سوليفان تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، قال فيها: "الحكم الصادر بحق لجين الهذلول من جانب السعودية لأنها ببساطة مارست حقوقها الكونية غير عادل ومزعج".

وتابع مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن في التغريدة نفسها قائلا: "مثلما قلنا سابقا، إدارة بايدن-هاريس ستقف بوجه خروقات حقوق الإنسان أينما حدثت"، حسب قوله.

Saudi Arabia’s sentencing of Loujain al-Hathloul for simply exercising her universal rights is unjust and troubling. As we have said, the Biden-Harris administration will stand up against human rights violations wherever they occur.

وعلقت شقيقة لجين، لينا الهذلول، على تغريدة سوليفان قائلة: "شكرا جزيلا على دعمك"، حسب قولها.

وكان قد حكم القضاء السعودي على الناشطة الحقوقية بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة.