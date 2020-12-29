القاهرة تعلّق على مقتل أستاذ مصري في السعودية

نشر الثلاثاء ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قتل أستاذ يحمل الجنسية المصرية في المملكة العربية السعودية وفقا لوزيرة الدولة بمصر لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج، التي أصدرت بيانا تعقيبي.

وكشفت الوزيرة نبيلة مكرم في البيان الذي نشرته وزارة الهجرة المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أن الأستاذ يدعى هاني عبدالتواب، معربة عن خالص تعازيها لأسرته.

وأضاف البيان: "تؤكد وزيرة الهجرة أنه سيتم متابعة التحقيقات في الحادث بالتنسيق مع السفارة المصرية بالرياض، وكذلك التنسيق مع وزارة الطيران المدني المصري لسرعة عودة جثمان الفقيد إلى أرض الوطن بناء على طلب أسرته، وذلك بالتوافق مع مواعيد رحلات الطيران المحددة من المملكة العربية السعودية إلى مصر في الوقت الحالي ، وعقب انتهاء التحقيقات الخاصة بالقضية الجنائية".

وأكدت الوزيرة في بيانها على "الثقة في القضاء السعودي وأن الجاني سينال جزاءه وفقًا للقوانين الحاكمة بالمملكة، داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

وحاولت CNN بالعربية التواصل مع الحكومة السعودية والنيابة العامة في المملكة للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.