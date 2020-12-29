نشر الثلاثاء ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت مطالبة فرنسا، الاثنين، بالإفراج عن الناشطة السعودية المحتجزة، لجين الهذلول، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ألم تتعظ فرنسا من خطأ كندا ، السعودية 🇸🇦 لاتقبل املاءات كائن من كان. https://t.co/5bGk2TErZK

وذهب بعض النشطاء لمقارنة ردة فعل المملكة العربية السعودية على كندا وتصريحات وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض، في أغسطس/ آب 2018 والتي انتقدت فيها تعامل السعودية مع "ناشطي المجتمع المدني،" في خطوة اعتبرتها السعودية تدخلا في شؤونها الداخلية، حيث تساءل المغرد سالم الشيباني بتغريدة: " ألم تتعظ فرنسا من خطأ كندا ، السعودية لا تقبل املاءات كائن من كان".

ووجه النشطاء انتقادات لملف حقوق الإنسان في فرنسا ناشرين مقاطع فيديو وصور لما وصفوه طريقة تعامل السلطات الفرنسية مع مظاهرات السترات الصفراء في البلاد.

وكان قد أكد أشقاء الهذلول، علياء ولينا ووليد، الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام سعودية محلية، الإثنين، عن صدور حكم ضد لجين بالحبس لمدة 5 سنوات و8 أشهر مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء على حساباتهم:

دولة #فرنسا تصدع رؤوسنا بالحديث عن الحقوق والحريات لكنها ترمي كل هذه الأحاديث إلى سلة المهملات عندما يخرج بعض الفرنسين إلى الشارع قمة التناقض والكذب والمتاجرة وبناء على ذلك يحق لنا أن نطالبكم بإطلاق سراح 2000 شخص تم سجنهم بسبب خروجهم للمظاهرات التي تدافعون عنها في الدول العربية https://t.co/eaWbhQfZnM

هل أصبحت فرنسا (تركيا اوربا) في التناقضات وازدواجية المعايير وهل تاريخ فرنسا منذ زمن الاحتلال إلى زمن السترات الصفراء يسمح لها بذلك وهل ظنت فرنسا أن السعودية جمهورية موز لا تتمتع بسيادتها واستقلالية قضائها وهل ظنت فرنسا أن مثل هذا التدخل لن يزعج السعوديين @francediplo_AR https://t.co/BxXSjhaWsH

📌| حقوق الإنسان كما تراه #فرنسا .. #السترات_الصفراء https://t.co/VNCtXDgxfW

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