مطالبة فرنسا بالإفراج عن السعودية لجين الهذلول يثير ضجة.. ومغردون: ألم تتعظ من كندا؟

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
صورة أرشيفية لأعلام سعودية وفرنسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت مطالبة فرنسا، الاثنين، بالإفراج عن الناشطة السعودية المحتجزة، لجين الهذلول، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذهب بعض النشطاء لمقارنة ردة فعل المملكة العربية السعودية على كندا وتصريحات وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض، في أغسطس/ آب 2018 والتي انتقدت فيها  تعامل السعودية مع "ناشطي المجتمع المدني،" في خطوة اعتبرتها السعودية تدخلا في شؤونها الداخلية، حيث تساءل المغرد سالم الشيباني بتغريدة: " ألم تتعظ فرنسا من خطأ كندا ، السعودية لا تقبل املاءات كائن من كان".

ووجه النشطاء انتقادات لملف حقوق الإنسان في فرنسا ناشرين مقاطع فيديو وصور لما وصفوه طريقة تعامل السلطات الفرنسية مع مظاهرات السترات الصفراء في البلاد.

وكان قد أكد أشقاء الهذلول، علياء ولينا ووليد، الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام سعودية محلية، الإثنين، عن صدور حكم ضد لجين بالحبس لمدة 5 سنوات و8 أشهر مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء على حساباتهم:

 

شاهد أيضاً
صورة أرشيفية لأعلام سعودية وفرنسية
نشر
© 2020 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.