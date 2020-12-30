تسجيل صوتي تنشره رغد صدام حسين في ذكرى اعدام والدها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، تسجيلا صوتيا، مساء الثلاثاء، في الذكرى الـ14 على إعدام والدها يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول.

كلمة السيدة رغد صدّام حسين بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لاستشهاد الرئيس صدّام حسين -1- #رغد_صدام_حسين #ذكرى_استشهاد_صدام_حسين https://t.co/PqWKMqegvJ

وقالت رغد في التسجيل الذي نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "أيها العراقيون الشجعان أينما كنتم في وطننا العظيم الذي سطا عليه أعداء الحق والحرية والإنسانية في نزعة عدوانية حملت أسوأ ما في التاريخ من بشاعة وعقد وأحقاد متراكمة فأحتل العراق نتيجة ذلك من قبل الفرس وآخرين ممن سبقوهم من أشرار الأرض، فدمروا كل ما هو جميل.."

"لقد قاوم والدي واخوتي وأبناء شعبنا الأبطال المحتل حتى الشهادة بإيمان راسخ بالله وببلدهم وحريتهم، اليوم ونحن نحيي الذكرى الـ14 لرحيل القائد الشهيد صدام حسين فإننا نجده بيننا حاضرا معنا بفكره ودوره النضالي وأصبح ذلك معروفا لدى العراقيين كافة حتى غير المحب منهم وصرت أسمع ذلك كثيرا منهم.."

"تحية لك أيها الوالد الحبيب والقائد البطل في ذكرى رحيلك التي يحييها شرفاء الأمة والإنسانية في كل مكان وستبقى هذه الذكرى العطرة المشرفة حاضرة بيننا كل يوم لأنها هنوان عز وفخر لنا ولناسك الذين ساروا على دربك تحية لرفيق دربك العم الغالي الأستاذ عزت الدوري رحمه الله ورفاقه وتحية لكل شهداء العراق والأمة العربية والإنسانية".