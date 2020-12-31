نشر الخميس ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية لقطات من مسلسل يحمل اسم "ضحايا حلال" موجهين انتقادات ومعتبرين أنه "يروج للتحرش بالأطفال".

بيان من الهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع حول إيقاف مسلسل "ضحايا حلال" https://t.co/UGbi3mYRC9

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية، عقّبت في بيان الأربعاء، قالت فيه إنها "أطلعت على المحتوى الذي يعرضه مسلسل ضحايا حلال الذي يبث عبر تطبيق شاهد المشفر وتبين عدم إجازة المسلسل من قبل الهيئة، وعدم مراعاة ضوابط المحتوى الإعلامي، ما يعد مخالفة لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية.."

وأضافت الهيئة في بيانها أنها "تواصلت مع منتج المسلسل ومسؤولي القناة لإيقاف بث المسلسل وإزالة جميع الإعلانات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي كافة".

وتابعت الهيئة أنها قررت "تطبيق الإجراءات النظامية المتعلقة بالمخالفة على المؤسسة المنتجة للمسلسل والقناة التي قامت ببثه عبر المنصة التابعة لها".