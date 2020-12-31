بناء على رغبة سوريا.. مصر تكشف نتيجة تحليل جثة المخرج حاتم علي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت السلطات المصرية، الأربعاء، عن نتائج تشريح جثة المخرج السوري، حاتم علي الذي وافته المنية في العاصمة المصرية، القاهرة، قبل أيام.

وأمرت نيابة قصر النيل الجزئية، وفقا لتقرير نشرته بوابة الأهرام "بتسليم جثة المخرج السوري حاتم على، الذي لقي حتفه داخل غرفة أحد الفنادق، إلى السفارة عقب الانتهاء تشريح الجثمان وإعداد تقرير الطب الشرعي بناء على رغبة القنصل السوري وأسرة المخرج لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه".

وتبين من التحقيقات الأولية، أن "الوفاة حدثت نتيجة أزمة قلبية، ولا شبهة جنائية حول الوفاة"، وفقا للأهرام.

وأضاف التقرير: "انتقلت النيابة إلى الفندق لمعاينة مكان العثور على الجثة، وتبين عدم وجود أية آثار عنف بالمكان كما تبين من مناظرة الجثة عدم وجود أي أثار جروح أو كدمات، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة واستدعاء العاملين بالفندق وخاصة من عثر على الجثة لسؤالهم".