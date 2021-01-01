تداول فيديو ردة فعل "القوات الخاصة السعودية" لحظة هجوم عدن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقعا لتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه يظهر ردة فعل القوات الخاصة السعودية لحظة الهجوم الذي استهدف الوفد الحكومي الجديد في اليمن.

فيديو: شاهدوا شجاعــة ابطال القــوات الخاصة #السعوديه اثناء تأمين الوزراء اليمنيين بعد سقوط الصاروخ الحوثي و اخراجهم من #مطار_عدن معلومه: تم انقاذ الوزراء #اليمنيين و اخراجهم لمنطقه امنه خلال 4 دقائق فقط ... - كفو يا ابطال اللواء 64 ممثله بكتيبة 85 ووحوش الكتيبه 66 و 62 🇸🇦🇾🇪 https://t.co/ZP2EDJpZMr

ونشر سلمان الدوسري على صفحته بتويتر الفيديو بتعليق قال فيه: ""فيديو: شاهدوا شجاعــة ابطال القــوات الخاصة السعودية اثناء تأمين الوزراء اليمنيين بعد سقوط الصاروخ الحوثي واخراجهم من مطار عدن.. معلومة: تم انقاذ الوزراء اليمنيين واخراجهم لمنطقه امنه خلال 4 دقائق فقط.. كفو يا ابطال اللواء 64 ممثله بكتيبة 85 ووحوش الكتيبة 66 و 62".

ما قام به أبطالنا في القوات الخاصة السعودية مع إخوانهم من القوات اليمينة شجاعة وعمل إحترافي وردة فعل سريعة لإحتواء الموقف وتوفير الحماية للوزراء 😍🇸🇦 يستحقون عليه الاحترام والتقدير احترافيه عالية ماشالله 🇸🇦 https://t.co/GgyckL6hyq

وأعاد الأمير سطام بن خالد نشر مقطع الفيديو على صفحته بتويتر، بتعليق قال فيه: " ما قام به أبطالنا في القوات الخاصة السعودية مع إخوانهم من القوات اليمينة شجاعة وعمل احترافي وردة فعل سريعة لاحتواء الموقف وتوفير الحماية للوزراء يستحقون عليه الاحترام والتقدير احترافيه عالية ما شاء لله.."

بحسب ما نشرت صفية المرصد السعودية،، شاهد| كيف تمكنت القوات الخاصة #السعودية من إنقاذ وزراء الحكومة اليمنية الجديدة لحظة الهجوم الصاروخي على مطار #عدن https://t.co/K42vKQM9G9

من جهته قال صاحب حساب يحمل اسم Ghassan: "بحسب ما نشرت صفية المرصد السعودية.. شاهد| كيف تمكنت القوات الخاصة السعودية من إنقاذ وزراء الحكومة اليمنية الجديدة لحظة الهجوم الصاروخي على مطار عدن".

وكان وزير الداخلية اليمني، إبراهيم حيدان، قد أعلن ارتفاع حصيلة الهجوم إلى 22 قتيلا وإصابة 50 آخرين "من مستقبلي الحكومة بينهم مدنيون وعاملون في مطار عدن"، في حين أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن عن صدمتها لسقوط 3 من موظفيها بين قتلى الهجوم، قائلة كانوا في طريقهم للعبور إلى وجهة أخرى مع مدنيين آخرين.