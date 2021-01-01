تداول فيديو ردة فعل "القوات الخاصة السعودية" لحظة هجوم عدن

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة
لحظة وقوع الانفجار في مطار عدن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقعا لتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه يظهر ردة فعل القوات الخاصة السعودية لحظة الهجوم الذي استهدف الوفد الحكومي الجديد في اليمن.

ونشر سلمان الدوسري على صفحته بتويتر الفيديو بتعليق قال فيه: ""فيديو: شاهدوا شجاعــة ابطال القــوات الخاصة السعودية اثناء تأمين الوزراء اليمنيين بعد سقوط الصاروخ الحوثي واخراجهم من مطار عدن.. معلومة: تم انقاذ الوزراء اليمنيين واخراجهم لمنطقه امنه خلال 4 دقائق فقط.. كفو يا ابطال اللواء 64 ممثله بكتيبة 85 ووحوش الكتيبة 66 و 62".

وأعاد الأمير سطام بن خالد نشر مقطع الفيديو على صفحته بتويتر، بتعليق قال فيه: " ما قام به أبطالنا في القوات الخاصة السعودية مع إخوانهم من القوات اليمينة شجاعة وعمل احترافي وردة فعل سريعة لاحتواء الموقف وتوفير الحماية للوزراء يستحقون عليه الاحترام والتقدير احترافيه عالية ما شاء لله.."

من جهته قال صاحب حساب يحمل اسم Ghassan: "بحسب ما نشرت صفية المرصد السعودية.. شاهد| كيف تمكنت القوات الخاصة السعودية من إنقاذ وزراء الحكومة اليمنية الجديدة لحظة الهجوم الصاروخي على مطار عدن".

وكان وزير الداخلية اليمني، إبراهيم حيدان، قد أعلن ارتفاع حصيلة الهجوم إلى 22 قتيلا وإصابة 50 آخرين "من مستقبلي الحكومة بينهم مدنيون وعاملون في مطار عدن"، في حين أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن عن صدمتها لسقوط 3 من موظفيها بين قتلى الهجوم، قائلة كانوا في طريقهم للعبور إلى وجهة أخرى مع مدنيين آخرين.

قد يهمك أيضاً

مطار عدن: 22 قتيلا أحدهم بالصليب الأحمر.. وردود فعل عربية ودولية على الهجوم

 

شاهد أيضاً
لحظة وقوع الانفجار في مطار عدن
نشر
© 2020 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.