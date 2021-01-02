تقرير: عمرو موسى يوكد إصابته بكورونا ولم ينقل للمستشفى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية إصابته بفيروس كورونا الجديد أوما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" وفقا لتصريحات أدلة بها لبوابة الاهرام.

وقال عمرو موسى وفقا للأهرام أنه "لم يتم نقله إلى المستشفى، ويتلقى العلاج بالمنزل بعد أن عزل نفسه"، لافتا إلى أن "هناك عددًا من الأطباء يتابعون حالته، وعلى اتصال دائم به ويستجيب لنصائحهم".

وتابع موسى وفقا للأهرام: "حالتي الحمد لله مطمئنة ولا تستدعي حتى الآن الدخول للمستشفى"، داعيًا "المواطنين للحذر واتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون؛ لأن الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة".

وطالب الأمين العام لجامعة العربية الأسبق، "كل أصدقائه ومحبيه بالدعاء له بالشفاء ولكل المصابين بالفيروس وجميع المرضى، وأن يحفظ مصر والبشرية من البلاء والوباء وكل الأمراض"، وفقا للأهرام.