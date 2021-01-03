نشر الأحد ، 03 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة القوى العاملة المصرية تفاصيل الاعتداء على صيدلي مصري في العاصمة السعودية، الرياض، وذكرت الوزارة، في بيان، أن "المعتدين قدموا في سيارتين تحملان أرقام دولة الكويت".

وأفاد البيان بأن وزير القوى العاملة محمد سعفان "يتابع عن كثب مع مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، تعرض صيدلي مصري يدعي أحمد محمد أبوغنيم، مقيم بالمملكة العربية السعودية ويعمل بإحدى الصيدليات بمنطقة حي الثمامة بالرياض، لحادث اعتداء بالسب والضرب من بعض الأشخاص".

وقال المتحدث باسم وزارة القوى العاملة المصرية هيثم سعد الدين، السبت، إن "الوزير تلقي تقريرا عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض كشف فيه عن تفاصيل حادث اعتداء بعض الأشخاص على الصيدلي المصري".

وذكر التقرير أن "الصيدلي كان يعمل بالفترة المسائية ودخل أحد الأشخاص يطلب صنف دواء فاعتذر له الصيدلي لأنه غير موجود، فأعطاه صورة الدواء على الموبايل ظنا منه أن الصيدلي لم يتحقق من اسم الدواء المطلوب، فكرر الصيدلي اعتذاره لعدم وجود الدواء المطلوب، فما كان من الشخص إلا التطاول اللفظي والسباب للصيدلي وغادر الصيدلية".

وأضاف التقرير أن ذلك الشخص "عاد مرة أخري للصيدلية وبصحبته 5 أشخاص مستقلين سيارتين تحملان أرقام دولة الكويت، واستدرجوا الصيدلي إلى خارج الصيدلية، مدعين رغبتهم في الاعتذار وتسوية الخلاف السابق، وبحسن نية من الصيدلي خرج معهم ليتفاجأ بأحدهم يعتدي عليه بسلاح أبيض، وقاموا جميعاً بالاعتداء عليه، وبعد الاعتداء عليه فروا جميعاً هاربين تاركين الصيدلي مصابا بجروح خطيرة".

وأشار التقرير إلى "الشرطة السعودية حضرت لموقع الحادث وتم تفريغ الكاميرات بالصيدلية لمعرفة هوية المعتدين، وتم تحرير محضر بالواقعة في مركز شرطة الثمامة بالرياض، وجارى البحث عن الجناة"، فيما تم نقل الصيدلي إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وأكد وزير القوى العاملة، بحسب البيان، أن "حقوق الصيدلي المصري محفوظة"، متعهدا بـ"متابعة قضيته والوقوف بجانبه لحين الحصول علي كافة حقوقه كاملة نتيجة حادث الاعتداء بالتنسيق التام مع القنصلية والمستشار القانوني بالسفارة".