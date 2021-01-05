مباشر.. وصول قادة ورؤساء الوفود الخليجية إلى قاعة اجتماع القمة الـ41

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة
قاعة مرايا في العلا مكان عقد القمة الخليجية 41

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصل قادة ورؤساء الوفود الخليجية إلى قاعة مرايا في العلا حيث سيعقد اجتماع القمة الـ41 لدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

ونشرت القناة السعودية الرسمية الأولى بثا مباشرا لوصول الوفود ومن بينهم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي وصل للمملكة لأول مرة منذ العام 2017 عندما أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر قطع العلاقات مع قطر.

ويذكر أن التليفزيون السعودية أعلن موافقة المملكة على فتح الأجواء والحدود مع قطر، فيما قالت وسائل إعلام قطرية إن أول طائرة للدوحة دخلت الأجواء السعودية الليلة بعد الإعلان الكويتي، وذلك منذ يونيو حزيران 2017، حين أعلنت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أكد في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، مساء الاثنين، على أن سياسة المملكة بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية.

وقال ولي العهد السعودي إن القمة الخليجية في بلاده "ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".

قد يهمك أيضاً

اسمع كيف رُحّب بأمير قطر خلال استقبال ولي عهد السعودية له

شاهد أيضاً
قاعة مرايا في العلا مكان عقد القمة الخليجية 41
نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.