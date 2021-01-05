مباشر.. وصول قادة ورؤساء الوفود الخليجية إلى قاعة اجتماع القمة الـ41

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصل قادة ورؤساء الوفود الخليجية إلى قاعة مرايا في العلا حيث سيعقد اجتماع القمة الـ41 لدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

#عاجل_السعودية | بدء وصول قادة ورؤساء دول مجلس التعاون إلى العلا لحضور اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. #القمة_الخليجية_في_العلا. #القمة_الخليجية_الـ41 https://t.co/0LkwjLtV0d

ونشرت القناة السعودية الرسمية الأولى بثا مباشرا لوصول الوفود ومن بينهم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي وصل للمملكة لأول مرة منذ العام 2017 عندما أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر قطع العلاقات مع قطر.

ويذكر أن التليفزيون السعودية أعلن موافقة المملكة على فتح الأجواء والحدود مع قطر، فيما قالت وسائل إعلام قطرية إن أول طائرة للدوحة دخلت الأجواء السعودية الليلة بعد الإعلان الكويتي، وذلك منذ يونيو حزيران 2017، حين أعلنت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أكد في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، مساء الاثنين، على أن سياسة المملكة بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية.

وقال ولي العهد السعودي إن القمة الخليجية في بلاده "ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".