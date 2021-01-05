إليكم كيف عقب مغردون قطريون على المصالحة الخليجية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت أنباء فتح المعابر الحدودية بين المملكة العربية السعودية وقطر، منذ مساء الاثنين، إضافة إلى إعلان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد حضوره للقمة الخليجية التي تستضيفها المملكة، الثلاثاء، تفاعلا بين المغردين القطريين.

وقال ولي العهد السعودي إن القمة الخليجية في بلاده "ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".

وقال الديوان الأميري القطري إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد سيرأس وفد الدوحة خلال القمة.

وكان التليفزيون السعودي قد أعلن موافقة المملكة على فتح الأجواء والحدود مع قطر، فيما قالت وسائل إعلام قطرية إن أول طائرة للدوحة دخلت الأجواء السعودية الليلة بعد الإعلان الكويتي، وذلك منذ يونيو حزيران 2017، حين أعلنت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله مغردون قطريون عقب أنباء المصالحة:

أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد يتوجه اليوم إلى محافظة #العلا بالمملكة العربية #السعودية على رأس وفد للمشاركة في #القمة_الخليجية_الـ41 .. حفظ الله #تميم في حله وترحاله .. وسدد خطاه .. وقذف الحق في قلبه وأجراه على لسانه .. وكتب له الصلاح والفلاح والرشاد .. وجعل له من أمره يسرا .. https://t.co/AcpabLK1Vp

القرارات السياسية لها ظروفها ومصالحها ولكن الشعوب لا تنسى لأنها أكثر من تضررت وتظلمت وتأثرت وهذه حقيقة لا يمكن لأحد نكرانها وندعو الله أن يتكفل الزمن المصحوب بالنوايا الحسنة بتخفيف كل هذه الأعباء التي تثقل كواهلنا حتى هذه اللحظة.. #المصالحة_الخليجية

تكفون لا تعلمون قطر! هذا حال مدفوعي الأجر😅 👇🏻 https://t.co/7vewsjZ2iW