إليكم كيف عقب مغردون قطريون على المصالحة الخليجية؟

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية للافتة طريق قرب الحدود السعودية القطرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت أنباء فتح المعابر الحدودية بين المملكة العربية السعودية وقطر، منذ مساء الاثنين، إضافة إلى إعلان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد حضوره للقمة الخليجية التي تستضيفها المملكة، الثلاثاء، تفاعلا بين المغردين القطريين.

وقال ولي العهد السعودي إن القمة الخليجية في بلاده "ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".

وقال الديوان الأميري القطري إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد سيرأس وفد الدوحة خلال القمة.

وكان التليفزيون السعودي قد أعلن موافقة المملكة على فتح الأجواء والحدود مع قطر، فيما قالت وسائل إعلام قطرية إن أول طائرة للدوحة دخلت الأجواء السعودية الليلة بعد الإعلان الكويتي، وذلك منذ يونيو حزيران 2017، حين أعلنت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله مغردون قطريون عقب أنباء المصالحة:

 

 

 

 

 

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