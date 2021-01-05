تداول فيديو نشل فتاة مشاركة برالي دكار في السعودية.. والسلطات ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تعرض فتاة من المشاركات في رالي دكار الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية للنشل الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

@makkahregion المقطع كامل https://t.co/mZQ7vSIOZu

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول قيام شخص بمد يده إلى حقيبة ظهر كانت تحملها المتسابقة خلال تصويرها وإخراج غرض من الحقيبة قبل الابتعاد عن موقع الحدث.

#شرطة_منطقة_مكة: إشارة إلى الفيديو المتداول عن تعرض امرأة مشاركة في إحدى فعاليات رالي داكار للنشل، فقد تم تحديد هوية المتهم والقبض عليه .. جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع #النيابة_العامة. https://t.co/GCCDSRmnVI

إمارة منطقة مكة، نشر صورة من الفيديو المتداول على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قالت فيه: "شرطة منطقة مكة: إشارة إلى الفيديو المتداول عن تعرض امرأة مشاركة في إحدى فعاليات رالي داكار للنشل، فقد تم تحديد هوية المتهم والقبض عليه.."

وأضافت الإمارة في تغريدتها: "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة".