تركيا تقدم عرضا لدول الخليج بعد "اتفاق العلا" مع قطر

الشرق الأوسط
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تركيا تقدم عرضا لدول الخليج بعد "اتفاق العلا" مع قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، بـ"اتفاق العلا"، الذي تم توقيعه، الثلاثاء، خلال قمة دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يهدف لمصالحة قطر مع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن "إظهار إرادة مشتركة في سبيل حل النزاع الخليجي والإعلان عن إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع قطر أمر يبعث على السرور"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

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وأضافت الخارجية التركية: "نتمنى أن يسهم إعلان العلا الذي تم توقيعه من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في ختام القمة، في التوصل لحل نهائي للنزاع"، الذي بدأ منتصف عام 2017 بإعلان الدول الأربع مقاطعة قطر.

وعرضت تركيا على دول الخليج تعزيز التعاون بعد اتفاق العلا، وقالت الخارجية التركية: "مع إعادة تأسيس الثقة بين الدول الخليجية. تركيا مستعدة لبذل الجهود من أجل الارتقاء بتعاوننا المؤسسي مع مجلس التعاون الخليجي الذي نحن شريك استراتيجي له"، وأكدت الخارجية على "إيلاء تركيا أهمية لوحدة الصف والتضامن بين دول مجلس التعاون الخليجي".

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