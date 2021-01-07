خلفان: إذا نفذت قطر مطالب السعودية لدول التحالف انتهى الأمر كما ينبغي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، أنه إذا نفذت قطر مطالب المملكة العربية السعودية لدول التحالف، انتهى الأمر كما ينبغي، مثيرا بذلك تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

اذا نفذت قطر مطالب المملكة العربية السعودية لدول التحالف..انتهى الأمر كما ينبغي.

جاء ذلك في تغريدة لخلفان على صفحته الرسمية بتويتر، ليرد عليه صاحب حساب العامري قائلا: "المصالحة مؤلمه للإمارات لا تدخل بين البلدين"، قبل أن يرد عليه خلفان قائلا: "انت حوثي..."

@alamery0 انت حوثي....

وفي تغريدة منفصلة قال خلفان: "في اعتقادي ان المصالحة مع المملكة...وانتظار البقية للوضع.. هي عملية موفقة.. المقاطعة اصلا هي لمطالب سعودية في الأساس.. الامتثال لتنفيذها.. هو المطلب...ونأمل ان تكون الامور على ما يرام".

وأضاف: "عملية نفذ ثم راقب...سياسة عقلانية لدول التحالف.. إذا صلحت النوايا صلحت الأعمال.."

ولفت خلفان في تغريدة أخرى قائلا: "اخونجية اليمن يهاجمونني بسبب المصالحة الخليجية...وهجومهم على في الواتس اب".