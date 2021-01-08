قضاء العراق يصدر مذكرة قبض بحق دونالد ترامب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر القضاء العراقي، الخميس، مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بقضية مقتل أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق.

وذكر مجلس القضاء الأعلى بالعراق في بيان نشر على موقعه الرسمي: "بعد ان دون القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقه اقوال المدعين بالحق الشخصي من افراد عائلته صباح يوم ٧ كانون الثاني ٢٠٢١ واكتمال اجراءات التحقيق الابتدائي قرر اصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب على وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي النافذ وسوف تستمر اجراءات التحقيق لمعرفة المشتركين الاخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين او الأجانب".

وكان أبومهدي المهندس قد قتل في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد إلى جانب اللواء قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ويذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" أصدرت بيانا بأعقاب استهداف قاسم سليماني، قالت فيه: "بتوجيه من الرئيس، اتخذ الجيش الأمريكي عملا دفاعيا حاسما، لحماية الأمريكيين في الخارج عبر قتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة إرهابية بالولايات المتحدة الأمريكية".

وأعلن الحشد الشعبي في العراق بأعقاب ذلك عن تعيين عبدالعزيز، المعروف باسم "أبوفدك" خلفا لأبومهدي المهندس بمنصب نائب رئيس الحشد.

وكان القضاء الإيراني قد أصدر من جهته مذكرة اعتقال بحق دونالد ترامب منصف العام الماضي بقضية اغتيال سليماني.