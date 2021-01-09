بعد تصريحات قرقاش حول العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.. مسؤول قطري: محاولة لتعكير صفو المصالحة الخليجية

الشرق الأوسط
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بعد تصريحات قرقاش حول التعامل مع تركيا وإيران.. مسؤول قطري: محاولة لتعكير صفو المصالحة الخليجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقد مدير المكتب الإعلامي في حكومة قطر، أحمد بن سعيد الرميحي، الجمعة، تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، حول مسألة "إعادة بناء الثقة" مع الدوحة، معتبرا أن تصريحاته محاولة لـ"تعكير صفو" المصالحة الخليجية.

وقال الرميحي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، تعقيبا على تصريحات قرقاش: " المحاولات الهامشية لتعكير صفو الاجواء الايجابية للمصالحة الخليجية متوقعة، وللأسف أننا نرى مسؤول مثل وزير الدولة قرقاش يصرح بشكل لا يليق بمستوى الجهود التي بذلت لتحقيق المصالحة"، حسب قوله.

وأضاف المسؤول القطري قائلا في تغريدة لاحقة ومرتبطة بسابقتها: "لن نلتفت إلى تلك المحاولات ، لدولة قطر نظرة ايجابية لمستقبل الخليج ووحدته ووحدة مصيره، التركيز في العمل الإيجابي افضل من التصريحات السلبية"، على حد تعبيره.

وكان قد أكد قرقاش في مؤتمر صحفي عقده بعد "قمة العُلا" بأيام قليلة، على أن الخطوة التي أُنجزت مهمة جدا لكن تبقى التحفظات لدى أبوظبي حول مسألة "إعادة بناء الثقة" مع الدوحة.

وشدد الوزير الإماراتي على أن إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع قطر تتطلب وقتا وتعتمد على طريقة تعامل الدوحة مع كل من تركيا وإيران والجماعات الإسلامية المتطرفة.

وكانت قد فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة دبلوماسية واقتصادية مع قطر في يونيو/حزيران من عام 2017، وشهدت قمة العُلا لدول مجلس التعاون الخليجي التي عُقدت مؤخرا في المملكة، وضع قواعد المصالحة بين الدول الأربع والدوحة، بحضور أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثانين الذي حظي باستقبال حار من جانب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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