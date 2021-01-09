دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حظر موقع تويتر تغريدة نشرها مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، بعد إعلانه عدم استيراد طهران لقاحات أمريكية أو بريطانية، وتشكيكه فيها.

وكان خامنئي كتب في حسابه عبر تويتر الناطق بالإنجليزية إن "استيراد لقاحات مصنوعة في أمريكا أو المملكة المتحدة ممنوع، إنها غير موثوق بها تماماً. ليس بعيدا أنهم يريدون تلويث أمم أخرى".

وربما قصد خامنئي بتغريدته لقاحات فايزر – بيونتيك ومودرنا وأكسفورد – أسترازينيكا.

ومضى خامنئي، قائلا: "إضافة إلى خبرتنا مع الدماء الفرنسية الملوثة بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). كذلك اللقاحات الفرنسية غير موثوقة أيضاً".

وإبان فترة الثمانينات والتسعينيات كان هناك ضجة كبيرة في فرنسا ارتبطت بما عرف وقتها بفضيحة الدم الملوث، التي تبين أنها تحمل فيروس الإيدز.

وتعد إيران أكثر دولة تضرراً من فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط.

وحتى يوم السبت، بلغ إجمالي حالات فيروس كورونا المُسجلة في إيران مليون و280 ألفا و438 إصابة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 56 ألفا و100 شخص.

وفي 25 ديسمبر كانون الأول الماضي، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إنه تم تخصيص 200 مليون يورو لشراء اللقاحات، إضافة إلى اعتزام البنك المركزي الإيراني توفير الموارد المالية اللازمة لذلك، وفقا لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

وحينها، ألن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، الخميس، تسوية مشكلة شراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا من الخارج، بعد موافقة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية.