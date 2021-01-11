دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لليوم الثالث على التوالي مقطع فيديو يظهر قيام سعودي بإنقاذ شخص غريق يجرفه سيل فيضان في المملكة الامر الذي أثار تفاعلا واسعا.

موقف ليس بغريب عن أبناء الوطن وما قام به أخي عامر يعكس خصال الشهامة والشجاعة والنخوة والمساعدة عند الحاجة ويستحق عليها الشكر والاحترام والتقدير #البطل_عامر_الشهري https://t.co/Lj1MBt7KeJ

وبرز وسم حمل اسم "البطل عامر الشهري" بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم كان الأمير سطام بن خالد آل سعودي الذي نشر مقطع الفيديو المتداول، السبت، بتعليق قال فيه: "موقف ليس بغريب عن أبناء الوطن وما قام به أخي عامر يعكس خصال الشهامة والشجاعة والنخوة والمساعدة عند الحاجة ويستحق عليها الشكر والاحترام والتقدير".

#عامر_موسى_الشهري يروي التفاصيل الكاملة لواقعة إنقاذ صبي جرفته السيول في منطقة #عسير #تواصل #قناة_الرسالة #البطل_عامر_الشهري https://t.co/yCckPNwR9B

وقال الشهري في مقابلة مع قناة الرسالة: "كانت يوم الخميس الأسبوع الماضي بعد العصر مباشرة طالعين من صلاة العصر وكان في سيل مرة قوي في الوادي ومعظم الزوار والمتنزهين على الرصيف المجاور للوادي.."

وتابع قائلا: "بعدها انكسر الرصيف فطاح الولد وطاح مجموعة معه ولكن الآخرين تمكنوا من الخروج لأنهم كانوا قريبين والولد انرمى بعيد بنص السيل وشاله السيل والحمد لله والشكر أن الله قدرني أن انقذه وهذا فضل من الله عز وجل.."