تعليق السعودي عامر الشهري بعد تداول فيديو ردة فعله عند رؤية طفل جرفه سيل

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
صورة ارشيفية (تعبيرية) لرجل سعودي يقف قرب سيل العام 2013 (الصورة ليست ذاتها للشهري في الفيديو المتداول)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لليوم الثالث على التوالي مقطع فيديو يظهر قيام سعودي بإنقاذ شخص غريق يجرفه سيل فيضان في المملكة الامر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وبرز وسم حمل اسم "البطل عامر الشهري" بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم كان الأمير سطام بن خالد آل سعودي الذي نشر مقطع الفيديو المتداول، السبت، بتعليق قال فيه: "موقف ليس بغريب عن أبناء الوطن وما قام به أخي عامر يعكس خصال الشهامة والشجاعة والنخوة والمساعدة عند الحاجة ويستحق عليها الشكر والاحترام والتقدير".

وقال الشهري في مقابلة مع قناة الرسالة: "كانت يوم الخميس الأسبوع الماضي بعد العصر مباشرة طالعين من صلاة العصر وكان في سيل مرة قوي في الوادي ومعظم الزوار والمتنزهين على الرصيف المجاور للوادي.."

وتابع قائلا: "بعدها انكسر الرصيف فطاح الولد وطاح مجموعة معه ولكن الآخرين تمكنوا من الخروج لأنهم كانوا قريبين والولد انرمى بعيد بنص السيل وشاله السيل والحمد لله والشكر أن الله قدرني أن انقذه وهذا فضل من الله عز وجل.."

شاهد أيضاً
صورة ارشيفية (تعبيرية) لرجل سعودي يقف قرب سيل العام 2013 (الصورة ليست ذاتها للشهري في الفيديو المتداول)
نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.