دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لا زال الجدل الذي أثاره الداعية الكويتي، عثمان الخميس، مستمرا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات هاجم فيها "البيت الإبراهيمي" في الإمارات معتبرا أن الدعوة له "كفر"، على حد تعبيره، وهو الأمر الذي رد عليهhis title الإماراتي وسيم يوسف، في مقابلة حصرية لـCNN ملقيا الضوء على "اللغط" في مفهوم عقيدة "الولاء والبراء" لدى الخميس واتباعه.

وقال وسيم يوسف، خطيب جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول في الإمارات: "دخل وفد من المسيحيين على النبي صل الله عليه وسلم صلوا في المسجد, في مسجد المدينة، يعني لم يكن مبنى واحد وهناك آخر، دخل الوفد من المسيحيين فاستقبلوا المشرق كما في الحديث فقال عليه الصلاة والسلام دعوهم، صلوا داخل المسجد ليس في الخارج بل في الداخل، فلماذا لم يمنعهم؟ أليس هذا بيت يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى؟ رفعوا الصليب في مسجد النبي صل الله عليه وسلم لماذا لم يمنعهم؟"

وأضاف: "النبي صل الله عليه وسلم مات ودرعه عند يهودي لماذا لم يطرده النبي مع بني قريضة؟ لماذا لم يطردهم (اليهود) أبو بكر؟ لماذا لم يطردهم عمر لماذا لم يفعل ذلك الخلفاء كلهم؟"

وتابع وسيم يوسف: "قام (الخميس) بتكفير مجمع كامل، قام بتكفير البيت الإبراهيمي.. أنا أتحدى لو انه قرأ ما هو البيت الإبراهيمي أو فكرة البيت الإبراهيمي . لكن خلاص يريد أن يتصدر المشهد بتكفير الناس."