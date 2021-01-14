بومبيو ينشر فيديو لجون كيري: تذكرون "خبير" الشرق الأوسط هذا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، مقطع فيديو لجون كيري، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق بعهد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، معلقا على ما قاله حول موضوع السلام في الشرق الأوسط.

Remember this Middle East "expert"? He said it couldn't happen. We did it. https://t.co/PhTW46hSyK

وقال كبيري في مقطع الفيديو الذي نشره بومبيو بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "لن يكون هناك سلام منفصل، بين إسرائيل والدول العربية، أود أن أجعل هذا الأمر واضحا تماما للجميع، سمعت العديد من السياسيين الرفيعين في إسرائيل يقولون أحيانا إن العالم العربي في مكان آخر الآن ما يتوجب علينا فقط هو التواصل معهم ويمكننا التوصل إلى شيء مع العالم العربي ونتعامل مع الفلسطينيين.."

وتابع قائلا: "لا.. أقول لكم ذلك أمرا أكد خلال الأسبوع الماضي لأنني تحدثت مع قادة من العالم العربي، لن يكون هناك اتفاق سلام متقدم ومنفصل مع العالم العربي بدون العملية الفلسطينية والسلام الفلسطيني، على الجميع أن يفهم ذلك، هذه حقيقة صلبة.."

وعلق بومبيو على مقطع الفيديو قائلا: "تذكرون ’خبير‘ الشرق الأوسط هذا؟ قال إن ذلك لا يمكن أن يحصل، نحن قمنا بذلك".

Thank God we did not follow this stale, misguided and conventional “wisdom” https://t.co/3NKrBEzIEW

ويذكر أن سفير أمريكا في إسرائيل، ديفيد فريدمان، سبق ونشر تصريحات كيري هذه بتغريدة عل صفحته بتويتر، قائلا بتعليق: " وعلّق السفير الأمريكي على مقطع الفيديو هذا الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، الخميس، قائلا: "الشكر للرب أننا لم نتبع هذا الأسلوب.. ’الحكمة‘ التقليدية المضللة".