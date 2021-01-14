الطبطبائي يعلق على فيديو "محاولة انتحار" بدون في الكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه يظهر محاولة انتحار شخص من البدون (مصطلح يطلق على مقيمين في الكويت لا يحملون جنسيتها أو أي جنسية أخرى)، الأمر الذي أثار تفاعلا.

#محاولة_انتحار_بدون يمنعونهم من العمل الحر والشريف ، وإذا سرق أو تاجر بالمخدرات قالوا : اصحاب سوابق!! أصحاب السوابق هم الذي سرقوا البلد ونهبوا خيراته واستأثروا بالمناقصات و القسائم الصناعية والمزارع والشاليهات من غير وجه حق أما هؤلاء فأنتم من جعلهم مجرمين https://t.co/GObKIHQ2d9

وأعاد وليد الطبطبائي، النائب الكويتي السابق، نشر الفيديو عن صحيفة "جريدتكم" الكويتية، قائلا بتعليق: "يمنعونهم من العمل الحر والشريف، وإذا سرق أو تاجر بالمخدرات قالوا: اصحاب سوابق!! أصحاب السوابق هم الذي سرقوا البلد ونهبوا خيراته واستأثروا بالمناقصات والقسائم الصناعية والمزارع والشاليهات من غير وجه حق أما هؤلاء فأنتم من جعلهم مجرمين.."

وكان مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، قد أكد في تصريحات سابقة على السعي لطرح قانون "البدون" على المجلس وحسمه، لافتا إلى أن عدم اكتمال نصاب اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، حينها، "لن يثني المجلس عن السعي إلى مناقشة قانون البدون وحسمه بالتصويت حتى لو تم فض دور الانعقاد وذلك وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية".

ولفت الغانم في تصريحات إعلامية نقلها موقع مجلس الأمة إلى أن قانون البدون الذي قدمه وأعضاء آخرون "في غاية الأهمية ويجب الانتهاء منه قبل نهاية هذا المجلس"، مضيفا وأن رئيس لجنة الداخلية والدفاع أبلغه "عدم اكتمال نصاب اجتماع اللجنة بسبب إصابة بعض أعضائها بمرض كورونا"، قائلا: "هذا ليس عذرا لهم، وعلى اللجنة أن تجتمع وترفع تقريرها سواء بالموافقة أو الرفض، وفض دور الانعقاد وفض دور الانعقاد لا يعني عدم التمكن من مناقشة هذا الموضوع بل سيناقش بإذن الله سواء في اجتماع غير عادي وفق الإجراءات الدستورية واللائحية المتبعة وليحسم الأمر بالتصويت".