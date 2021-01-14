إسطنبول، تركيا (CNN)-- تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لقاح فيروس كورونا الصيني الخاص بشركة سينوفاك بيوتيك، الخميس، مع استمرار جهود التلقيح في جميع أنحاء البلاد.

وأعلن أردوغان أنه تلقى الجرعة، عبر حسابه في تطبيق تليغرام، تلاه رمز تعبيري لوجه مبتسم: "لقد تلقيت اللقاح للتو."

وبدأت تركيا جهود التطعيم في جميع محافظات البلاد الـ 81 يوم، الخميس، بداية من عمال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية.

واعتبارًا من الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي، تلقى أكثر من 252,811 شخصًا الجرعة الأولى من سينوفاك، وفقًا لعداد اللقاحات عبر الإنترنت التابع لوزارة الصحة التركية

وتلقت تركيا 3 ملايين جرعة من سينوفاك في 30 ديسمبر كانون الأول 2020، ومنحت تفويضًا طارئًا للقاح الأربعاء، بعد 14 يومًا من اختبارات السلامة الإلزامية من قبل إدارة الأدوية والأجهزة الطبية التركية.

كما نشر حساب أردوغان في تويتر صوراً للحظة تلقيه اللقاح، قائلا إنه يأمل في يجري تطعيم مواطني تركيا في وقت قصير جداز