إيران ترد على وزير خارجية السعودية ومهاجمته أنشطة طهران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد أمير عبداللهيان، المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية، على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان من العاصمة الروسية، موسكو.

وقال عبداللهيان وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية السعودي واتهاماته لإيران لا اساس لها من الصحة وهي مكررة ومملة"، مؤكدا أن "على السعودية ان توقف الحرب ضد الشعب اليمني المظلوم وتكف عن قتل النساء والاطفال في اليمن".

ودعا عبداللهيان "السعودية الى انتهاج سلوك بناء مع دول الجوار والمنطقة، والتخلي عن سياسة تأجيج الحروب ودعم الارهاب والمشاركة في حصار الشعوب"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية.

وكان وزير الخارجية السعودي قد ندد الخميس، بسياسات إيران في المنطقة، مؤكدا على أهمية التصدي للتدخلات الإيرانية وأنشطتها التي "تعزز الدمار والخراب"، على حد تعبيره.