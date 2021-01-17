وزير النقل المصري يرد على نجيب ساويرس: ستدفع ثمن "محطة الجونة"

نشر الأحد ، 17 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد وزير النقل المصري، كامل الوزير، السبت، على تساؤل رجل الأعمال البارز، نجيب ساويرس، حول القطار الكهربائي السريع، مشيرا إلى أن الثاني سيتحمل تكاليف "محطة الجونة".

وقال الوزير في حوار مع الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامج "الحكاية" في إطار رده على ساويرس: "المهندس نجيب ساويرس صديقي ويعز علي... شركتهم مشتركة مع سيمنز في هذا المشروع".

وأضاف وزير النقل المصري قائلا: "هو قلق يريد أن يمر القطار بالغردقة من أجل مدينة الجونة، وأنا أطمئنه بأن القطار سيمر بالغردقة لكنك ستدفع ثمن محطة الجونة"، حسب قوله.

وكان قد نشر ساويرس تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر في وقت سابق السبت، قال فيها: " حد فاهم القطار السريع ده ليه من عين السخنة للعلمين ... مش من القاهرة مثلا او الغردقة؟"، حسب تعبيره.

حد فاهم القطار السريع ده ليه من عين السخنة للعلمين ... مش من القاهرة مثلا او الغردقة ؟

وأعلنت مصر، الأربعاء، عزمها إنشاء منظومة للقطار الكهربائي السريع، الذي ستنفذه شركة "سيمنز" بطول ألف كيلومتر على مستوى البلاد، وتكلفة تقدر بنحو 360 مليار جنيه.

وحسب بيان للرئاسة المصرية، سيبدأ التنفيذ الفوري لأحد خطوط المشروع الذي سيربط مدينة العين السخنة المطلة على ساحل خليج السويس ومدينة العلمين الجديدة بالبحر المتوسط، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويبلغ عدد محطاته ١٥ محطة، بطول ٤٦٠ كيلومتراً، حيث يستغرق تنفيذه مدة زمنية قدرها سنتين