إيران تهدد بـ"سحق المعتدين" بعد تحليق قاذفات "B-52" الأمريكية في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري، الاثنين، تعليقا على تحليق قاذفات "B-52" الأمريكية، أن بلاده "مستعدة للرد على كل التهديدات المعادية"، فيما هدد وزير الخارجية الإيرانية جواد ظريف بـ"سحق المعتدين".

وقال رئيس الأركان الإيراني، في تصريحات للصحفيين، إن تحليق طائرتين من طراز B-52 الأمريكية في المنطقة "ليس له قيمة من الناحية العسكرية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف باقري أن "تحركات العدو بهذه الصورة وتسميتها باستعراض القوة، يظهر مدى خوفهم من القدرات الدفاعية لإيران". وتابع بالقول إن "القوات المسلحة الإيرانية تعلم جيدا أن العدو غير قادر على فعل أي شيء، مقابل استعداداتها للرد على كل التهديدات المعادية".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، موجها حديثه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه إذا كان تحليق طائرات "B-52" يهدف إلى "تخويف أو تحذير إيران، فمن الأولى إنفاق هذه المليارات على صحة دافعي الضرائب الأمريكيين".

وأضاف ظريف: "بينما لم نبدأ أي حرب على مدار 200 عام، فإننا لا نخجل من سحق المعتدين. فقط اسأل أصدقاءك المقربين الذين دعموا (الرئيس العراقي الراحل) صدام (حسين)".