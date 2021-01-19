صور مموهة لـ"تورته نادي الجزيرة" في مصر ورسالة من عمرو أديب لمن تصورن معها

الشرق الأوسط
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صورة ارشيفية لعمرو أديب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدرت كعكة بأشكال جنسية في نادي الجزيرة في مصر أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها عبر محرك البحث، غوغل في السعودية ومصر.

ونشر عمرة أديب صورا مموهة من أخفت طبيعة هذه الأشكال في البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC موجها رسالة إلى السيدات اللاتي صنعنها وتصورن معها قائلا: " بتتصوروا بالكعكة.. وسعداء أوي كده ليه!!"

ويذكر أن دار الإفتاء المصرية حرمت نشر الصور العارية والحلوى والمجسمات ذات التعابير والإيحاءات الجنسية، بعد ضبط الأجهزة الأمنية لمجموعة سيدات صنعوا مجسمات على أشكال أعضاء تناسلية في أحد النوادي.

ونشرت الإفتاء المصرية تغريدة عبر صفحتها الرسمية قالت فيها: "نشر الصور العارية والحلوى والمجسمات والمنتجات المختلفة ذات التعابير الجنسية والإيحاءات الساقطة مُحَرَّمٌ شرعًا ومُجَرَّمٌ قانونًا؛ وهو اعتداء على منظومة القيم، وإساءة فجة للمجتمع بمكوناته".

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صورة ارشيفية لعمرو أديب
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