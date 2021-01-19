نشر الثلاثاء ، 19 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدرت كعكة بأشكال جنسية في نادي الجزيرة في مصر أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها عبر محرك البحث، غوغل في السعودية ومصر.

عمرو أديب يوجه رسالة لسيدات نادي الجزيرة بعد واقعة كعكة الأشكال الجنسية: بتتصوروا بالكعكة.. وسعداء أوي كده ليه!! #MBCMASR أصل #الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا : https://t.co/jQGtwaVf25 https://t.co/8So6ysW1FC

ونشر عمرة أديب صورا مموهة من أخفت طبيعة هذه الأشكال في البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC موجها رسالة إلى السيدات اللاتي صنعنها وتصورن معها قائلا: " بتتصوروا بالكعكة.. وسعداء أوي كده ليه!!"

ويذكر أن دار الإفتاء المصرية حرمت نشر الصور العارية والحلوى والمجسمات ذات التعابير والإيحاءات الجنسية، بعد ضبط الأجهزة الأمنية لمجموعة سيدات صنعوا مجسمات على أشكال أعضاء تناسلية في أحد النوادي.

ونشرت الإفتاء المصرية تغريدة عبر صفحتها الرسمية قالت فيها: "نشر الصور العارية والحلوى والمجسمات والمنتجات المختلفة ذات التعابير الجنسية والإيحاءات الساقطة مُحَرَّمٌ شرعًا ومُجَرَّمٌ قانونًا؛ وهو اعتداء على منظومة القيم، وإساءة فجة للمجتمع بمكوناته".