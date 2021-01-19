تداول تقارير "تعذيب وحشي" لمسجون في البحرين.. والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير عن تعرض المحكوم زهير عباس للتعذيب في سجنه بالبحرين، الأمر الذي نفته الداخلية البحرينية في بيان أكدت فيه على أن هذه الادعاءات غير واقعية ومرفوضة.

وقالت الداخلية البحرينية في بيان على لسان مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل إن "الادعاءات المتداولة ببعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، منسوبة لعائلة المحكوم زهير جاسم محمد عباس ’40 عاما‘ وتتضمن تعرضه لما أسموه (تعذيب وحشي) هي ادعاءات غير واقعية ومرفوضة، حيث أنه يتلقى كافة الحقوق المنصوص عليها في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية، ومن بينها الرعاية الطبية والاتصالات الهاتفية".

وتابع قائلا: "إدارة مركز الإصلاح والتأهيل في جو ومن منطلق صلاحياتها الإدارية، قامت بنقل المذكور إلى مبنى آخر، بعد التأكد من قيامه بالتحريض وإثارته العديد من المشكلات بين النزلاء، ما استدعى اتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية اللازمة بحقه وهذا حق أصيل يكفله القانون لإدارة المركز"، لافتا إلى أنه "سبق التوضيح في 14 يناير الجاري بأن المذكور والذي يقضي ثلاث عقوبات بالمؤبد في عدد من القضايا الارهابية، ليس في عزل انفرادي، وأن ظروف جائحة كورونا، اقتضت وقف الزيارات والاستعاضة عنها بالاتصال المرئي، إلا أنه من يرفض الاتصال بأهله وذويه، وأن المذكور وعقب نشر البيان، وافق على الاتصال بأهله وهو ما سمحت له به إدارة المركز".

وأوضح أن "الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، سبق أن دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للوقوف على هذه الادعاءات، حيث زار وفد من المؤسسة ، النزيل المذكور، وأصدرت المؤسسة بيانا بتاريخ 13 يناير 2021 أوضحت فيه أنه تمت ’مقابلة النزيل في غرفة خاصة خارج الزنزانة، مع مراعاة كفالة حقه في الخصوصية خلال المقابلة، إذ كانت المقابلة بمنأى عن ممثلين عن إدارة المركز، ودون أي قيود حديدية على النزيل وتبين أن النزيل يتمتع بكافة حقوقه المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للمركز ويخضع للعلاج والرعاية الصحية كلما استدعت الحاجة لذلك، كما أفاد النزيل خلال المقابلة بعدم وجود أية طلبات‘ وفق ما جاء في بيان المؤسسة".