دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، على تغريدة لوزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، انتقد فيها بيع السعودية ودعا لوقف بيع أسلحة للأخيرة.

شر البلية ما يضحك, انظروا من يحاضر هنا بحقوق الإنسان, بدأ عام 2021 بالعجائب وأصبحنا نرى أن من قتل الآلاف من المعارضين الإيرانيين ودمر وشرد أهل العراق واليمن وسوريا ولبنان ودعم الإرهاب وقتل الأطفال يحاضر ويتحدث بكل بجاحة عن استقرار المنطقة. " إذا لم تستحِ، فاصنع ما شئت " @JZarif https://t.co/XZ2652tYF0

وقال الأمير في تغريدة ردا على ظريف: "شر البلية ما يضحك، انظروا من يحاضر هنا بحقوق الإنسان، بدأ عام 2021 بالعجائب وأصبحنا نرى أن من قتل الآلاف من المعارضين الإيرانيين ودمر وشرد أهل العراق واليمن وسوريا ولبنان ودعم الإرهاب وقتل الأطفال يحاضر ويتحدث بكل بجاحة عن استقرار المنطقة.. ’إذا لم تستحِ، فاصنع ما شئت‘".

وقال ظريف في تغريدته التي نشرها، الأحد: "الزميل العزيز: بدأت عملك الوزاري ببيع أسلحة لمجرمي حرب سعوديين. تجنب الهراء السخيف عن إيران.."

وتابع ظريف في التغريدة ذاتها: "تحقق من الواقع: أنتم تزعزعون استقرار منطقتنا، توقفوا عن دعم المجرمين الذين قطعوا منتقديهم واستخدموا أسلحتكم لذبح الأطفال في اليمن".

@JZarif 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 no comment https://t.co/IknRVN4KGK

وفي رد منفصل، نشر الأمير سطام ردا ساخرا بمقطع فيديو على تغريدة وزير الخارجية الإيراني بتعليق كتب فيه: "بدون تعليق".