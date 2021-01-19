سجن طرة في مصر ووضع المحكومين.. فيديو جولة تفقدية تنشره الداخلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، مقطع فيديو من جولة تفقدية داخل سجن طرة بحضور شخصيات حقوقية وإعلامية.

مقطع الفيديو نشرته الداخلية المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، بتعليق قالت فيه: "وزارة الداخلية تنظم زيارة تفقدية لسجن طرة لوفد من اعضاء المجالس القومية الحقوقية، وعدد من منظمات المجتمع المدني، وعدد من الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء والقنوات العربية والأجنبية.."

وتاريخيًا، يُعرف مجمَع سجون طرة المُشكل من عدة سجون بأنه يضم داخله سجناء سياسيين وجنائيين، من أبرزهم في السنوات الأخيرة الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، والرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي بقي فيه لبعض الوقت وقت محاكمته على ذمة العديد من القضايا، وذلك قبل نقله للعلاج في مستشفى المعادي العسكري.

وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ألمح خبراء مستقلون في الأمم المتحدة إلى أن الظروف في السجون المصرية أدت بشكل مباشر إلى وفاة مرسي، وحذروا من أن غيره من السجناء سيلقون نفس المصير إذا لم تعالج مصر قضية تردي الأوضاع في السجون، حسب ما نشره الموقع الإخباري للأمم المتحدة.