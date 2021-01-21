مصادر: 13 قتيلا بـ"أول انفجار انتحاري" ببغداد منذ عامين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت مصادر أمنية لـCNN سقوط 13 قتيلا وإصابة 15 آخرين على الأقل بتفجيرين انتحاريين في منطقة الباب الشرقي في العاصمة العراقية، بغداد، وهو أول انفجار انتحاري تشهده بغداد منذ عامين.

وقال أحد المصادر الأمنية العراقية لـCNN إن الانتحاري الأول تظاهر بأنه مريض وبحاجة إلى مساعدة وبعدها قام بتفجير نفسه، وقام الانتحاري الثاني بتفجير نفسه بعد أن بدأ الناس بالتجمع.

الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول قال في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "اعتداء إرهابي مزدوج بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجروا أنفسهم حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، صباح اليوم الخميس، مما ادى الى وقع عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف المدنيين، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

وقال مدير إعلام عمليات بغداد، العميد حازم العزاوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن "انفجاراً مزدوجا ًوقع قبل قليل في ساحة الطيران ببغداد"، وأنه أسفر عن "سقوط شهداء وجرحى من المواطنين"، دون تقديم تفاصيل إضافية.