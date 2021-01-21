ظريف: ترامب وبومبيو ذهبا مفضوحين إلى مزبلة التاريخ

نشر الخميس ، 21 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إن كلا من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ووزير خارجيته، مايك بومبيو "ذهبا مفضوحين إلى كزبلة التاريخ" على حد تعبيره.

وأشار ظريف وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إلى "العمل الإرهابي الذي ارتكبته ادارة ترامب باغتيالها القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني والشعب الايراني الذي تحمل الالم والمعاناة بسبب الحظر الأميركي".

وتابع الوزير الإيراني قائلا: "ستظل متلألئة ذكرى القائد سليماني وآلاف الافراد الذين قتلوا او تضرروا او جاعوا بسبب ارهاب الدولة والارهاب الاقتصادي الذي فرضه ترامب وجرائمه التي ارتكبها ضد الإنسانية".

وحول الإدارة الامريكية الجديدة بقيادة بادن وحكومته، قال ظريف: "ربما يكون الافراد (المسؤولون) الجدد في واشنطن قد أدركوا هذا الامر"، وفقا لما نقلته الوكالة الإيرانية.