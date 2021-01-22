السعودية.. تداول ابتزاز فتاة بنشر صورها والسلطات ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو يقوم فيها ساب بابتزاز فتاة والتهديد بنشر صورها، الأمر الذي رصدته السلطات السعودية وعقبت عليه.

#شرطة_منطقة_مكة: إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر .. جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه تمهيدًا لإحالته إلى #النيابة_العامة https://t.co/u0AIBYU7Ur

ونشرت إمارة منطقة مكة تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيها: "شرطة منطقة مكة: إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.."

وأضافت إمارة مكة في تغريدتها أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة".

ويأتي هذا التعقيب من السلطات السعودية ضمن سلسلة متابعات لما يتم تداوله من مقاطع فيديو وصور وقضايا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.