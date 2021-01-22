دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوقف موقع تويتر حساباً لمرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، الجمعة، بعد أن نشر تغريدة هدد خلالها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "بانتقام حتمي لا مفر منه".

وتضمنت تغريدة خامنئي صورة لترامب مُعدة ببرنامج لتعديل الصور، أظهرته وهو يلعب الغولف، فيما يبدو جناح طائرة مُسيرة على وشك استهدافه.

وكُتب خامنئي على الصورة عبارة "انتقام حتمي لا مفر منه"، في إشارة إلى الانتقام لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة بطائرة مسيرة أمريكية قرب مطار بغداد، في يناير كانون الثاني 2020.

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي، غرد خامنئي بأنه "يجب معاقبة أولئك الذين أمروا بقتل الجنرال سليماني وكذلك أولئك الذين نفذوا ذلك. هذا الانتقام سيحدث بالتأكيد في الوقت المناسب".

وقبل قرابة أسبوعين، حظر تويتر تغريدة نشرها خامنئي، هاجم خلالها اللقاحات الأمريكية أو البريطانية، وقال إن طهران لن تستوردها، وشكك فيها.

وحينها، كتب حساب خامنئي الناطق بالإنجليزية أن "استيراد لقاحات مصنوعة في أمريكا أو المملكة المتحدة ممنوع، إنها غير موثوق بها تماماً. ليس بعيدا أنهم يريدون تلويث أمم أخرى".

وربما قصد خامنئي بتغريدته لقاحات فايزر – بيونتيك ومودرنا وأكسفورد – أسترازينيكا.

وتصاعدت التوترات بين طهران وواشنطن منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى، المُوقع في مارس أذار 2015. وإلى ذلك سلسلة من العقوبات الأمريكية التي ضاعفت معاناة الاقتصاد الإيراني.

ويوم الأربعاء، حيث تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب نظيره الإيراني حسن روحاني عن ترحيبه بنهاية عهد ترامب "المشؤوم"، داعياً واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي، حسب تصريحات نقلها التليفزيون الرسمي.