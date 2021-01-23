دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، إن بلاده "من الدول التي ينظر العالم لها باندهاش في مواجهة (فيروس) كورونا".

وقال السيسي، في تصريحات على هامش افتتاحه مشروعات في نطاق محافظة بورسعيد (شرق البلاد): "نحن من الدول الكثيرة التي ينظر العالم لها في موضوع كورونا باندهاش، لا تندهشوا كلها جنود لله، وربنا لا يسلط علينا جنوده".

ويوم الجمعة، أبلغت السلطات الصحية عن 748 إصابة إضافية و52 حالة وفاة، ما رفع إجمالي حالات الوباء المسجلة في مصر إلى 160 ألفا و463 حالة، من بينها 8 آلاف و853 وفاة.

ومنذ نوفمبر تشرين الثاني، أخذ معدل إصابات فيروس كورونا في الارتفاع، قبل أن يسجل تراجعاً لافتاً في الأيام الأخيرة، حسب الإحصاءات الرسمية.

وكان أعلى معدل سجلته مصر يومياً في 15 يونيو حزيران الماضي، بنحو 1691 حالة جديدة.

من ناحية أخرى، قال السيسي إن حكومته تعمل على تغيير أوضاع القرى المصري، مُعتبراً "الدولة لا تبيع الوهم للشعب، بل نحاول أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع المواطنين".

بينما ألقى الرئيس المصري باللوم على النمو السكاني الذي قال إنه "يلتهم كل عمليات الإنتاج والتنمية"، مؤكداً أن هذا الأمر "يجب أن يهتم به الجميع على مستوى الدولة، قطاعات حكومية ومدنية وأهل الدين والإعلام".

وذكر السيسي أن النمو السكاني يجعل المواطن لا يشعر "بكل الجهد المبذول من قبل الدولة"، مُضيفا أن تناقص معدلات التحسن ترجع إلى صعود معدل آخر بشكل موازي، وهو النمو السكاني، حسب قوله .

ومع استمرار تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، الذي من تخشى مصر أن يخصم من حصتها المائية التاريخية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، قال الرئيس المصري إن بلاده تسعى إلى إعادة صياغة استخدام المياه، لافتا في الوقت نفسه إلى مساعي حكومته لتدشين 6 محطات تحلية.