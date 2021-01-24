سلطنة عُمان تقرر تمديد إغلاق منافذها البرية بسبب فيروس كورونا

نشر الأحد ، 24 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت السلطات العمانية، الأحد، تمديد إغلاق المنافذ البرية لسلطنة عُمان لمدة أسبوع آخر حتى الأول من شهر فبراير/ شباط المقبل، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا قررت تمديد إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة لمدة أسبوع آخر ينتهي في الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين الموافق الأول من شهر فبراير المقبل".

وأكدت اللجنة على أنها "ستتخذ الإجراءات المناسبة بما يكفل حماية جميع أفراد المجتمع من خلال متابعتها وتقييمها المستمر لوضع الإصابات بهذا الفيروس والزيادة الملحوظة التي أبرزتها إحصائيات الأيام الماضية وعدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازيّة المعتمدة والمستجدات على المستوى العالمي".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا في السلطنة بلغ 133044 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1521 حالة.