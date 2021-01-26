بالصور.. كيف يُنظف سطح الكعبة والآلية المتبعة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت رئاسة شؤون الحرمين في المملكة العربية السعودية صورا من عمليات تنظيف سطع الكعبة في مكة، موضحة آلية القيام بذلك على 4 مراحل.

فريق سعودي مختص يقوم بتنظيف سطح #الكعبة المشرفة خلال (40) دقيقة. https://t.co/kgCMDcC0gq https://t.co/NTiENA0tlQ

أوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، محمد بن مصلح الجابري، في بيان نشرته رئاسة شؤون الحرمين أن "آلية التنظيف تتم من خلال يتم عدة مراحل أولها كنس سطح الكعبة المشرفة وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج، بالفوط المبللة، ثم ترش جميعها بالماء وتمسح مرة أخرى وثم عملية التجفف".

وتابع الجابري: "تم إنجاز ذلك خلال مدة زمنية لم تتجاوز (40) دقيقة، عبر فريق وطني فني مختص، بأحدث الأجهزة والآليات الحديثة التي توفرها رئاسة شؤون الحرمين، من أجل المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام".

وأضاف الجابري أن هذه "الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، داعياً الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين".