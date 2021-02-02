دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حملت لينا الهذلول، الحكومة السعودية، الثلاثاء، أي وفاة محتملة لشقيقتها، لجين، بعد اقتراب موعد الإفراج عنها.

وقالت لينا الهذلول عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "بحسب قرار المحكمة فإنه من المنتظر أن يكون الافراج عن لجين قريب لكن الافراج عنها و منعها عن السفر لا يعتبر حرية"، حسب قولها.

وتابعت الهذلول قائلة: "بالإضافة إلى ذلك، احمل الحكومة المسؤولية عن صحتها وحياتها وأي وفاة محتملة بعد إطلاق سراحها"، على حد تعبيرها.

بحسب قرار المحكمة فإنه من المنتظر أن يكون الافراج عن لجين قريب لكن الافراج عنها و منعها عن السفر لا يعتبر حرية بالإضافة إلى ذلك ، احمل الحكومة المسؤولية عن صحتها وحياتها وأي وفاة محتملة بعد إطلاق سراحها #لا_تقتلوا_لجين

وكانت قد اعتُقلت لجين الهذلول في 18 مايو/أيارمن عام 2018، بتهم عدة من بينها "التعامل مع جهات خارجية" و"التجاوز على ثوابت الوطنية والدينية".

وأثار اعتقال الهذلول ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية حول العالم في الوقت الذي لا تكاد تمر بمناسبة بالمملكة إلا ويطالب ناشطون حقوقيون السلطات المحلية بالإفراج عنها.