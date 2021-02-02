فيديو القبض على متهم أوهم ضحاياه بتعيينهم بوظائف وزارية بالعراق

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر يحيى رسول، الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، مقطع فيديو من عملية أمنية للقبض على شخص محتال أوهم ضحاياه بتعيينهم بوظائف وزارية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الناطق الإعلامي العراقي على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه: "بناءً على ورود معلومات استخباراتية من مكتب امن رئيس الوزراء وقيام عدد من المواطنين بتقديم شكاوى على شخص ينتحل صفة موظف في مكتب رئيس الوزراء قام بإيهامهم بالتعيين مقابل مبالغ مالية، قام جهاز الأمن الوطني في بابل بإلقاء القبض على المتهم".

ويظهر في مقطع الفيديو الشخص يدلي باعترافات حول قيمة المبالغ المالية التي تلقاها والوظائف الوهمية التي قدمها لهم.